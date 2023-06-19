Степанов Гаврил Самойлович
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Степанов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Степанов Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1863 ст.
Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно