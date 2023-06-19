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Степанов Гаврил Самойлович

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Степанов Самойло Никитович

Мать: Степанова Пелагея Осиповна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Степанов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Степанов Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Степанов Егор Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно