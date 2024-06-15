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(Степанова) Дарья Гавриловна

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

15.02.1859 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Упоминание
1858 ст.
Монастырская, город Киров, Кировская область
Есть в РС 1858, но может они родили ещё одну Дарью, т.к по датам не сходится.
Рождение
15.02.1859 ст.

Отец: Степанов Гаврил Самойлович

Мать: Степанова (Петухова) Пелагея Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1859 Бахта, Троицкая (237/73/99) №24/15.02./18/Дарья/д.подле р.Люльченки/крест Гавриил Самуилов Стефанов + Пелагея Иванова, православные В:сестра Гавриила Мария
Смерть
После 1858 ст.
Монастырская, город Киров, Кировская область

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