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Степанов Прокопий Федорович

Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.02.1892

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892

Отец: Степанов Федор Гаврилович

Мать: Степанова Евдокия Григорьева

Монастырская, город Киров, Кировская область
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №13/24.02/26/Прокопий/д.у р.Люл/билетный солдат Федор Гаврилов Степанов+Евдокия Григор В: д.Любцовской кр Никанор Ефимов Чарушин вып:25.02.1949 Основани... Показать все
Военная служба
1913
Основание Посемейные списки 1910г Принят на службу в 1913г
Смерть
После 1920

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