Степанов Прокопий Федорович
Место рождения
Дата рождения24.02.1892
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1892
МК 1892 Бахта, Троицкая (237/226/343, 61-155) №13/24.02/26/Прокопий/д.у р.Люл/билетный солдат Федор Гаврилов Степанов+Евдокия Григор В: д.Любцовской кр Никанор Ефимов Чарушин вып:25.02.1949 Основани... Показать все
Военная служба
1913
Основание Посемейные списки 1910г Принят на службу в 1913г
Смерть
После 1920