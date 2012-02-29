Степанова Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1921
Дата смерти29.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1947
Дочь: Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович
Смерть
29.02.2012