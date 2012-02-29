Степанова Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Мария Прокопьевна

Степанова Мария Прокопьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1921

Дата смерти

29.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Анатолий Гаврилович

Рождение ребёнка
14.08.1947

Дочь: Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович

Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Анатолий Гаврилович

Смерть
29.02.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.