Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1947
Дата смерти12.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрий???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрий???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий???
Смерть
12.12.2005