Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1947

Дата смерти

12.12.2005

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1947

Отец: Степанов Анатолий Гаврилович

Мать: Степанова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрий???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрий???

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий???

Смерть
12.12.2005

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