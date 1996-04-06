Степанов Анатолий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения24.03.1927
Дата смерти06.04.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1947
Дочь: Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна
Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
07.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна
Смерть
06.04.1996