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Степанов Анатолий Гаврилович

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Место рождения

Монастырская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.03.1927

Дата смерти

06.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1927

Отец: Степанов Гавриил Егорович (Георгиевич)

Мать: Степанова (Чарушина) Надежда Ивановна

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
14.08.1947

Дочь: Зонова (Степанова) Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Мария Прокопьевна

Смерть
06.04.1996

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