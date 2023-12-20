Степанова Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
2 жена Основание Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1907
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912
Сын: Степанов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
Неизвестно