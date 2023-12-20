Степанова Надежда Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Надежда Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

2 жена Основание Посемейные списки 1910г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
17.04.1907

Сын: Степанов Егор Федорович

Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Рождение ребёнка
1912

Сын: Степанов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Степанов Федор Гаврилович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Основание Посемейные списки 1910г
Смерть
Неизвестно

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