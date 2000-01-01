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Бацман/Боцман Осип Петров

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Бацман/боцман Петр Федоров

Мать: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бацман/боцман Иван Осипов

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Софья Осипова

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Осипова

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Бацман/боцман Федор Осипов

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Абраменко Елена Осиповна

Мать ребёнка: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Петрова

Смерть
Неизвестно
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