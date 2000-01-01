Бацман/Боцман Осип Петров
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: Бацман/боцман Петр Федоров
Мать: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Бацман/боцман Иван Осипов
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Софья Осипова
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Осипова
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Бацман/боцман Федор Осипов
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Абраменко Елена Осиповна
Мать ребёнка: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Петрова
Смерть
Неизвестно