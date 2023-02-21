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Бацман/Боцман Иван Осипов

Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Бацман/боцман Осип Петров

Мать: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бацман/боцман Иван Васильев

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Латунова / Латун Марина Иванова

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
17.02.1865

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
28.07.1874

Сын: Бацман Антон Иванович

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
22.11.1876

Сын: Бацман Петр Иванович

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.02.1879

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
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