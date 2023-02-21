Бацман/Боцман Иван Осипов
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1839
Отец: Бацман/боцман Осип Петров
Мать: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бацман/боцман Иван Васильев
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Латунова / Латун Марина Иванова
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
17.02.1865
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
28.07.1874
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
22.11.1876
Сын: Бацман Петр Иванович
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.02.1879
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Бацман/боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно