Бацман/Боцман Аксинья (Ксения) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБацман/Боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

Бацман/Боцман Аксинья (Ксения) Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бацман/боцман Иван Васильев

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Латунова / Латун Марина Иванова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
17.02.1865

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
28.07.1874

Сын: Бацман Антон Иванович

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
22.11.1876

Сын: Бацман Петр Иванович

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.02.1879

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close