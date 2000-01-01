Бацман/Боцман Аксинья (Ксения) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бацман/боцман Иван Васильев
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Латунова / Латун Марина Иванова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
17.02.1865
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
28.07.1874
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
22.11.1876
Сын: Бацман Петр Иванович
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.02.1879
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Смерть
Неизвестно