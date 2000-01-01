Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Бацман/боцман Иван Осипов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Софья Осипова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Осипова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Бацман/боцман Федор Осипов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Абраменко Елена Осиповна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно