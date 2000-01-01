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Фекла Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бацман/боцман Иван Осипов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Софья Осипова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Осипова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Бацман/боцман Федор Осипов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Абраменко Елена Осиповна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Осип Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Осип Петров

Смерть
Неизвестно
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