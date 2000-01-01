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Бацман/Боцман Федор Осипов

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Бацман/боцман Осип Петров

Мать: Фекла Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1880

Дочь: Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: Бацман Евдокия Федоровна/Алексеевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Зиновия Федоровна

Мать ребёнка: Бацман Евдокия Федоровна/Алексеевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацман Евдокия Федоровна/Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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