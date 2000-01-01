Бацман/Боцман Федор Осипов
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Бацман/боцман Осип Петров
Мать: Фекла Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1880
Дочь: Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: Бацман Евдокия Федоровна/Алексеевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Зиновия Федоровна
Мать ребёнка: Бацман Евдокия Федоровна/Алексеевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно