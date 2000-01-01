Бацман (Касаева / Касай) Евдокия Федоровна/Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман (Касаева / Касай) Евдокия Федоровна/Алексеевна

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1880

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.10.1881

Дочь: Зиновия Федоровна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Осипов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Федор Осипов

Смерть
Неизвестно
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