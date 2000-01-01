Бацман (Касаева / Касай) Евдокия Федоровна/Алексеевна
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1880
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.10.1881
Дочь: Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Осипов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно