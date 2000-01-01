Бацман/Боцман Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБацман/Боцман Петр Федоров

Бацман/Боцман Петр Федоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Бацман/боцман Федор Павлов

Мать: Марья Тарасова

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бацман/боцман Осип Петров

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аграфена Петрова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Бацман/боцман Николай Петров

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1828
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close