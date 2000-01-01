Бацман/Боцман Петр Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Бацман/боцман Федор Павлов
Мать: Марья Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Бацман/боцман Осип Петров
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Аграфена Петрова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Бацман/боцман Николай Петров
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1828