Бацман/Боцман Николай Петров
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти03.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Бацман/боцман Петр Федоров
Мать: Елена Алексеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бацман/боцман Семен Николаев
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Бацман/боцман Семен Николаев
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Бацман/боцман Терентий Николаев
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Бацман/боцман Григорий Николаев
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1874
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Причина смерти: От головной боли