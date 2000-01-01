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Бацман/Боцман Николай Петров

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

03.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Бацман/боцман Петр Федоров

Мать: Елена Алексеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бацман/боцман Семен Николаев

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бацман/боцман Семен Николаев

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Бацман/боцман Терентий Николаев

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Бацман/боцман Григорий Николаев

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Смерть
03.09.1874
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Причина смерти: От головной боли
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