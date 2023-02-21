Бацман/Боцман Терентий Николаев
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
21.12.1874
Дочь: Анисия Терентьевна
Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.11.1879
Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Бацман Феодосий Терентьевич
Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бацман Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно