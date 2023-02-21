Бацман/Боцман Терентий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБацман/Боцман Терентий Николаев

Бацман/Боцман Терентий Николаев

avatar

Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Бацман/боцман Николай Петров

Мать: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
21.12.1874

Дочь: Анисия Терентьевна

Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.11.1879

Сын: Бацман Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Бацман Феодосий Терентьевич

Мать ребёнка: Бацман Ирина Васильевна

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацман Ирина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close