Бацман Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1874

Дочь: Анисия Терентьевна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.11.1879

Сын: Бацман Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Бацман Феодосий Терентьевич

Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Терентий Николаев

Смерть
Неизвестно
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