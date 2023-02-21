Бацман Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1874
Дочь: Анисия Терентьевна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
04.11.1879
Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
24.05.1883
Сын: Бацман Феодосий Терентьевич
Отец ребёнка: Бацман/боцман Терентий Николаев
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно