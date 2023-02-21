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Бацман/Боцман Татьяна Петрова

Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Бацман/боцман Семен Николаев

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бацман/боцман Семен Николаев

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Бацман/боцман Терентий Николаев

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Бацман/боцман Григорий Николаев

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья Николаева

Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Николай Петров

Смерть
Неизвестно
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