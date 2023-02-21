Бацман/Боцман Татьяна Петрова
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Бацман/боцман Семен Николаев
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Бацман/боцман Семен Николаев
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Бацман/боцман Терентий Николаев
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Бацман/боцман Григорий Николаев
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Бацман/боцман Николай Петров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно