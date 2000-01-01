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Бацман/Боцман Семен Николаев

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Бацман/боцман Николай Петров

Мать: Бацман/боцман Татьяна Петрова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Бацман Иван Семенович

Мать ребёнка: Зиновия Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
30.03.1876

Сын: Бацман Георгий Семенович

Мать ребёнка: Зиновия Григорьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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