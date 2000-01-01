Бацман/Боцман Семен Николаев
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
18.02.1867
Мать ребёнка: Зиновия Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
30.03.1876
Мать ребёнка: Зиновия Григорьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Григорьева
Смерть
Неизвестно