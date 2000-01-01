Зиновия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1867

Сын: Бацман Иван Семенович

Отец ребёнка: Бацман/боцман Семен Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
30.03.1876

Сын: Бацман Георгий Семенович

Отец ребёнка: Бацман/боцман Семен Николаев

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Семен Николаев

Смерть
Неизвестно
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