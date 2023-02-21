Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Бацман/боцман Осип Петров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Аграфена Петрова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Бацман/боцман Николай Петров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно