Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Бацман/боцман Осип Петров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аграфена Петрова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Бацман/боцман Николай Петров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно
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