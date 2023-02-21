Марья Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бацман/боцман Петр Федоров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Павлов

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Бацман/боцман Иван Федоров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Павлов

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно
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