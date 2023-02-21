Марья Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Бацман/боцман Петр Федоров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Павлов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Бацман/боцман Иван Федоров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Федор Павлов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно