Бацман/Боцман Федор Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Бацман/боцман Павел
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Бацман/боцман Петр Федоров
Мать ребёнка: Марья Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Бацман/боцман Иван Федоров
Мать ребёнка: Марья Тарасова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1824