Бацман/Боцман Федор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман/Боцман Федор Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Бацман/боцман Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Бацман/боцман Петр Федоров

Мать ребёнка: Марья Тарасова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Бацман/боцман Иван Федоров

Мать ребёнка: Марья Тарасова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1824
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