Бацман/Боцман Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Бацман/боцман Федор Павлов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бацман/боцман Яков Павлов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Бацман/боцман Евтихий Павлов
Смерть
Неизвестно