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Бацман/Боцман Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бацман/боцман Федор Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бацман/боцман Яков Павлов

Мать ребёнка: не указана

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Бацман/боцман Евтихий Павлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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