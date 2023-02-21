Бацман/Боцман Евтихий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман/Боцман Евтихий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Бацман/боцман Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бацман/боцман Козьма Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бацман/боцман Иван Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Бацман/боцман Пётр Евтихиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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