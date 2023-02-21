Бацман/Боцман Евтихий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Бацман/боцман Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бацман/боцман Козьма Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Бацман/боцман Иван Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Бацман/боцман Димитрий Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Бацман/боцман Пётр Евтихиев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно