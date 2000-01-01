Бацман/Боцман Иван Евтихиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Бацман/боцман Евтихий Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Бацман/боцман Павел Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бацман/боцман Еромлай Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно