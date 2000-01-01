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Бацман/Боцман Иван Евтихиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Бацман/боцман Евтихий Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бацман/боцман Павел Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бацман/боцман Еромлай Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, хутор Подгорный
Смерть
Неизвестно
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