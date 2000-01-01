Бацман/Боцман Козьма Евтихиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Бацман/боцман Евтихий Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марья Кузьмина
Мать ребёнка: Марфа
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Бацман/боцман Иван Козьмин
Мать ребёнка: Марфа
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бацман/боцман Александр Козьмин
Мать ребёнка: Марфа
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бацман/боцман Михайло Козьмин
Мать ребёнка: Марфа
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
Неизвестно