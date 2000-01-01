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Бацман/Боцман Яков Павлов

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Бацман/боцман Павел

Мать: не указана

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Бацман/боцман Петр Яковлев

Мать ребёнка: Матрена

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1824
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