Бацман/Боцман Яков Павлов
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1755
Отец: Бацман/боцман Павел
Мать: не указана
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Бацман/боцман Петр Яковлев
Мать ребёнка: Матрена
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
1824