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Бацман/Боцман Петр Яковлев

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Бацман/боцман Яков Павлов

Мать: Матрена

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Елисавета Петрова

Мать ребёнка: Мария Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Бацман Тимофей Петров

Мать ребёнка: Мария Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
02.09.1833

Сын: Бацман/боцман Симон

Мать ребёнка: Мария Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Бацман/боцман Гаврило Петров

Мать ребёнка: Мария Петрова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно
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