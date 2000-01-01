Бацман/Боцман Петр Яковлев
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Бацман/боцман Яков Павлов
Мать: Матрена
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Елисавета Петрова
Мать ребёнка: Мария Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
16.01.1832
Мать ребёнка: Мария Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
02.09.1833
Сын: Бацман/боцман Симон
Мать ребёнка: Мария Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Бацман/боцман Гаврило Петров
Мать ребёнка: Мария Петрова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно