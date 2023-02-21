(Теплинская (?)) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Теплинская (?)) Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Елисавета Петрова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Бацман Тимофей Петров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
02.09.1833

Сын: Бацман/боцман Симон

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Бацман/боцман Гаврило Петров

Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно
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