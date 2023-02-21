(Теплинская (?)) Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Елисавета Петрова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
16.01.1832
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
02.09.1833
Сын: Бацман/боцман Симон
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Бацман/боцман Гаврило Петров
Отец ребёнка: Бацман/боцман Петр Яковлев
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Смерть
Неизвестно