Бацман/Боцман Иван Федоров
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: Бацман/боцман Федор Павлов
Мать: Марья Тарасова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Бацман/боцман Иван Иванов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бацман/боцман Петр Иванов
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Александа Иванова
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
16.04.1833
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Матвеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно