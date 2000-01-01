Бацман/Боцман Иван Иванов
Место рожденияРоссийская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1821
Отец: Бацман/боцман Иван Федоров
Мать: Анна Матвеева
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Бацман/боцман Илья Иванов
Мать ребёнка: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно