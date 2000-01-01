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Бацман/Боцман Иван Иванов

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Место рождения

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Бацман/боцман Иван Федоров

Мать: Анна Матвеева

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бацман/боцман Илья Иванов

Мать ребёнка: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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