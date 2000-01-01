Бацман/Боцман Евдокия Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти09.04.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Бацман/боцман Илья Иванов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1864
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Причина смерти: Простуда