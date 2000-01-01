Бацман/Боцман Евдокия Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман/Боцман Евдокия Лаврентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

09.04.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Бацман/боцман Илья Иванов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Иван Иванов

Смерть
09.04.1864
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Причина смерти: Простуда
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