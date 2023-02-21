Бацман/Боцман Илья Иванов
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
15.02.1874
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Ефимия Ильинична
Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Бацман Протас Ильич
Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
14.05.1884
Дочь: Елена Илинична
Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно