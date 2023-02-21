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Бацман/Боцман Илья Иванов

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Бацман/боцман Иван Иванов

Мать: Бацман/боцман Евдокия Лаврентьева

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
15.02.1874

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Ефимия Ильинична

Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Бацман Протас Ильич

Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
14.05.1884

Дочь: Елена Илинична

Мать ребёнка: Бацман Матрона Поликарпова

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бацман Матрона Поликарпова

Смерть
Неизвестно
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