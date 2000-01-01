Бацман (Колесникова) Матрона Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацман (Колесникова) Матрона Поликарпова

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Место рождения

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
15.02.1874

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Ефимия Ильинична

Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Бацман Протас Ильич

Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
14.05.1884

Дочь: Елена Илинична

Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Илья Иванов

Смерть
Неизвестно
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