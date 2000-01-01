Бацман (Колесникова) Матрона Поликарпова
Место рожденияСамарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
15.02.1874
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Ефимия Ильинична
Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Бацман Протас Ильич
Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
14.05.1884
Дочь: Елена Илинична
Отец ребёнка: Бацман/боцман Илья Иванов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно