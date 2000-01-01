Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Бацман/боцман Иван Иванов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бацман/боцман Петр Иванов
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Александа Иванова
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
16.04.1833
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров
Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно