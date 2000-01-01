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Анна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Бацман/боцман Иван Иванов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бацман/боцман Петр Иванов

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Александа Иванова

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров

Самарская губерния, Новоузенский уезд, Узморье
Рождение ребёнка
16.04.1833

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бацман/боцман Иван Федоров

Российская Империя, Саратовская губерния, Саратовский уезд, слобода Узморская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бацман/боцман Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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