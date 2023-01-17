Бакулина Матрёна Ефремовна
Место рождения
Дата рождения05.11.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1842 ст.
Отец: Бакулин Ефрем Иванович
Мать: - Феврония Феодорова
Бракосочетание
27.01.1864
Бракосочетание
27.01.1864
Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
12.08.1869 ст.
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
28.07.1872 ст.
Дочь: Бакулина Соломония Фёдоровна
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Бакулин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.
Дочь: Бакулина Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.
Дочь: Бакулина Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Рождение ребёнка
16.11.1980 ст.
Дочь: Бакулина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович
Смерть
Неизвестно