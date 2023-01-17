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Бакулина Матрёна Ефремовна

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.11.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1842 ст.

Отец: Бакулин Ефрем Иванович

Мать: - Феврония Феодорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1864

Муж: Бакулин Фёдор Сидорович

Бракосочетание
27.01.1864

Муж: Бакулин Фёдор Сидорович

Рождение ребёнка
28.06.1866 ст.

Сын: Бакулин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1869 ст.

Сын: Бакулин Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1872 ст.

Дочь: Бакулина Соломония Фёдоровна

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Бакулин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.

Дочь: Бакулина Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1884 ст.

Дочь: Бакулина Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1980 ст.

Дочь: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бакулин Фёдор Сидорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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