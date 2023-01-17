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- Феврония Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Фёдор' -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1842 ст.

Дочь: Бакулина Матрёна Ефремовна

Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Марк Ефремович

Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Феодор -

Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович

Смерть
Неизвестно
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