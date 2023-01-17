- Феврония Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Фёдор' -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1842 ст.
Дочь: Бакулина Матрёна Ефремовна
Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Феодор -
Отец ребёнка: Бакулин Ефрем Иванович
Смерть
Неизвестно