Бакулин Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Бракосочетание
07.02.1899 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.
Сын: Бакулин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1902 ст.
Сын: Бакулин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.
Сын: Бакулин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Сын: Бакулин Харитон Дмитриевич
Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно