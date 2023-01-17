Бакулин Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Дмитрий Фёдорович

Бакулин Дмитрий Фёдорович

avatar

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Бакулин Фёдор Сидорович

Мать: Бакулина Матрёна Ефремовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Изместьева Анна Дмитриевна

Бракосочетание
07.02.1899 ст.

Жена: Изместьева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.01.1900 ст.

Сын: Бакулин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.10.1902 ст.

Сын: Бакулин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1903 ст.

Сын: Бакулин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Сын: Бакулин Харитон Дмитриевич

Мать ребёнка: Изместьева Анна Дмитриевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close