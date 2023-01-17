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Бакулин Ефрем Иванович

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Иван -

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1842 ст.

Дочь: Бакулина Матрёна Ефремовна

Мать ребёнка: - Феврония Феодорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Марк Ефремович

Мать ребёнка: - Феврония Феодорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Феодор -

Мать ребёнка: - Феврония Феодорова

Смерть
Неизвестно
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