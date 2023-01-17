Бакулин Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Иван -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1842 ст.
Дочь: Бакулина Матрёна Ефремовна
Мать ребёнка: - Феврония Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: - Феврония Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - Феодор -
Мать ребёнка: - Феврония Феодорова
Смерть
Неизвестно