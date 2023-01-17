Бакулин Трофим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.08.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1869 ст.
Бракосочетание
24.10.1894
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Сын: Бакулин Василий Трофимович
Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.
Дочь: Бакулина Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.
Сын: Бакулин Николай Трофимович
Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Сын: Бакулин Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна
Смерть
Неизвестно