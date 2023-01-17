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Бакулин Трофим Фёдорович

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.08.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1869 ст.

Отец: Бакулин Фёдор Сидорович

Мать: Бакулина Матрёна Ефремовна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1894

Жена: Шихова Екатерина Артемьевна

Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Жена: Шихова Екатерина Артемьевна

Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Сын: Бакулин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.

Дочь: Бакулина Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.

Сын: Бакулин Николай Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Сын: Бакулин Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Екатерина Артемьевна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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