Шихова Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Екатерина Артемьевна

Шихова Екатерина Артемьевна

avatar

Место рождения

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломенская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.10.1894

Муж: Бакулин Трофим Фёдорович

Бракосочетание
24.10.1894 ст.

Муж: Бакулин Трофим Фёдорович

Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.

Сын: Бакулин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.

Дочь: Бакулина Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.

Сын: Бакулин Николай Трофимович

Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Сын: Бакулин Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close