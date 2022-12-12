Шихова Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1894
Бракосочетание
24.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1898 ст.
Сын: Бакулин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.
Дочь: Бакулина Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
25.07.1903 ст.
Сын: Бакулин Николай Трофимович
Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Сын: Бакулин Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Бакулин Трофим Фёдорович
Смерть
Неизвестно