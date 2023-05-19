Авдотья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Коровин Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Марков (коровин) Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Захарович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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