Матвей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1859
Отец: Иван Захарович
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
07.08.1884
Дочь: Васса Матвеева
Мать ребёнка: Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
04.02.1897
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
23.10.1900
Сын: Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Матрона Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно