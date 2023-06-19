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Матвей Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1859

Отец: Иван Захарович

Мать: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.08.1884

Дочь: Васса Матвеева

Мать ребёнка: Матрона Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1897

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Матрона Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1900

Сын: Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Матрона Семеновна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно