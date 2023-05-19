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Иван Захарович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Захар Акимов

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Коровин Федор Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1859

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1862

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Марков (коровин) Иван Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Трофимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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