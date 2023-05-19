Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Захар Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
06.11.1856
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
03.08.1859
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
03.04.1862
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Марков (коровин) Иван Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно