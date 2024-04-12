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Марков (Коровин) Иван Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Иван Захарович

Мать: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Марков(коровин) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1898

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1900

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова (коровина) Марфа Аристархова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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