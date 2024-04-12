Марков (Коровин) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Иван Захарович
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Марков(коровин) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова
Рождение ребёнка
27.12.1898
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова
Рождение ребёнка
24.07.1900
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Маркова (коровина) Марфа Аристархова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно