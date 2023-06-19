Коровин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1856
Отец: Иван Захарович
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
25.10.1896
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно