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Коровин Федор Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1856

Отец: Иван Захарович

Мать: Авдотья Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Коровин Иван Федорович

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно