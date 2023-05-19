Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1895
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Коровин Федор Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1896
Отец ребёнка: Коровин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно