Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1895

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Коровин Иван Федорович

Отец ребёнка: Коровин Федор Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Федор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close