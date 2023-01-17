Вшивцев Естефей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704 ст.
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704 ст.
Отец: Вшивцев Дмитрий Павлович
Мать: Вшивцева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вшивцев Михаил Евстафьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Вшивцев Дмитрий Евстафьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Устина Карпова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754