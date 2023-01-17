Вшивцев Естефей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Естефей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704 ст.

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704 ст.

Отец: Вшивцев Дмитрий Павлович

Мать: Вшивцева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вшивцев Михаил Евстафьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Дмитрий Евстафьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Устина Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Устина Карпова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1754
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