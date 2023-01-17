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Вшивцев Дмитрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Вшивцев Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697 ст.

Сын: Вшивцев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1701 ст.

Дочь: Фёдора Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724
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