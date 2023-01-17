Вшивцев Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смерти1724
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Вшивцев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.
Дочь: Фёдора Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Сын: Вшивцев Естефей Дмитриевич
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1724